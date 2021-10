Serie B: Buffon para un rigore, il Parma torna a vincere. Frenata Pisa

28-10-2021 23:09

Ancora una frenata per il Pisa capolista della Serie B: la squadra di D’Angelo ha impattato per 1-1 contro la Cremonese in una delle gare serali della decima giornata. Ciofani al 93′ ha beffato i toscani, che restano al comando ma ora sono incalzati da Benevento e Reggina, secondi a soli due punti.

Gli Stregoni hanno steso il Crotone in trasferta con Letizia e Lapadula, mentre gli amaranto hanno espugnato Perugia con Galabinov e Bellomo. E’ tornato a vincere il Parma, corsaro a Cittadella per 2-1 grazie a Vazquez e Benedyczak. Decisivo anche Buffon, che ha parato un calcio di rigore nel primo tempo.

I risultati delle partite delle 20.30

Cittadella-Parma 1-2

Como-Pordenone 1-0

Cremonese-Pisa 1-1

Crotone-Benevento 0-2

Perugia-Reggina 0-2

