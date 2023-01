Serie B, Cittadella: ufficiale l'arrivo di bomber Maistrello

09-01-2023 13:54

Per la prima volta in carriera, l’ex Vicenza Tommy Maistrello giocherà in Serie B. Lo farà con la maglia del Cittadella, che lo ha prelevato dal Renate, formazione del girone A di Serie C, che vestiva dalla stagione 2020-2021 e per la quale, l’anno passato, era andato a segno ben 16 volte. Solo 2, invece, i gol di Maistrello con le Pantere nerazzurre nella stagione in corso.

A rendere ufficiale l’operazione, il sito della Lega B. Il compito di Maistrello, classe 1993, sarà quello di risollevare le sorti di una squadra, il Cittadella, dalle sabbie mobili della bassa classifica. Nel frattempo, sempre tra le fila dei veneti granata, pronto il trasferimento dell’attaccante ex Lazio Mamadou Tounkara all’Avellino, sempre in Serie C.

