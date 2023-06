Serie B, conferenza Reggina: “É una giornata di festa”

Parlano in conferenza stampa il presidente Marcello Cardona e il patron Felice Saladini: “Mi piace sottolineare il coraggio dell'imprenditore, che é arrivato e prodotto un risanamento che credo sia davvero epocale”

12-06-2023 15:55

La Reggina, come riportato da Tuttomerctaoweb, ha tenuto una conferenza stampa con protagonisti il presidente Marcello Cardona e il patron Felice Saladini per commentare l’omologa ottenuta dal club calabrese.

Ecco le parole del numero uno della Reggina, come riportato da TuttoReggina: “L’imprenditore Saladini ha avuto un coraggio pazzesco, poteva prendersi la Reggina da zero, ma da calabrese si é fatto carico di debiti fatti da altri. Abbiamo ascoltato tutto in silenzio, abbiamo ascoltato dichiarazioni estemporanee di gente che non conoscevano la situazione. Ci siamo affidati ad una normativa emanata dal potete legislativo e al potere giudiziario: meglio così non potevamo fare, era una strada difficilissima e complicatissima. Da Reggio Calabria partiva una attività importante, schernita spesso, alla quale l’imprenditore Saladini ha pagato anche in termini economici. Qualcuno sperava nel fallimento dell’operazione, anche su Reggio Calabria. Mi piace sottolineare il coraggio dell’imprenditore, che é arrivato e prodotto un risanamento che credo sia davvero epocale”.

Prosegue: “É una giornata di festa per tutti noi, da oggi questo club può avere grande serenità. A fronte della richiesta del concordato, va detto che la società sarebbe fallita. La Reggina ha fatto delle proposte e il Tribunale ha fatto una valutazione a tutela di tutti i creditori e ha accettato i termini proposti. La Reggina si é affidata alle decisioni del Tribunale”.