Serie B, Corsi: "Condivido in pieno la scelta di fermare il campionato"

“Per me è la soluzione giusta e ponderata che garantisce regolarità del campionato”: così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, in merito alla scelta della Lega B di sospendere fino al 1° maggio il torneo, a seguito dei cluster Covid-19 scatenatisi in diversi club.

“Io condivido in pieno la scelta, come ho detto, ma c’era chi addirittura voleva terminare il campionato in anticipo, magari perché non vede la classifica risolvibile: un tempo non c’erano tutte queste richieste nel calcio, ormai posso dirlo, sono 30 che lo faccio. C’è stato un peggioramento generale, ma è giusto giocare ora tutti i recuperi per avere una delineata situazione quando riprenderà il mini torneo”.

Alla domanda se lo stop in se potrebbe essere un problema, il presidente ha risposto così: “Io sono il primo ad aver giocato senza giocatori importantissimi, ma non per questo devo lamentarmi. Se sono pochi i casi si può giocare, qualcuno è sfortunato ad avere i migliori fuori qualcuno meno, ma quando ci sono regole che dicono determinate cose è giusto attenersi a queste”.

OMNISPORT | 19-04-2021 12:14