Serie B: Cremonese prima, pari Brescia. Poker Parma

26-02-2022 16:36

Cambia di nuovo la capolista in Serie B: questa volta al comando si porta la Cremonese, che vince in casa della Ternana per 2-1 grazie alle reti di Baez e Gaetano in una partita valida per la 26esima giornata del campionato cadetto. Perde il primato il Brescia, bloccato a Como sull’1-1: a Cerri risponde Aye.

Roboante vittoria del Parma al Tardini contro la Spal: i crociati (in porta si rivede Buffon), si impongono per 4-0 con le reti di Tutino, Bernabe, Vazquez e Benedyczak e ora sono dodicesimi a -9 dalla zona playoff. Nelle altre partite, vittorie casalinga per Vicenza e Cosenza contro Pordenone e Alessandria: per entrambe sono punti preziosi nella lotta per non retrocedere.

Como-Brescia 1-1

Vicenza-Pordenone 1-0

Parma-Spal 4-0

Ternana-Cremonese 1-2

Cosenza-Alessandria 2-1

OMNISPORT