Serie B: domani nascerà il nuovo calendario

14-07-2022 12:32

Domani nella cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria nascerà il calendario della prossima stagione di serie B.

Tante squadre interessanti al via che rendono la serie cadetta una sorta di A2. Genoa, Cagliari, Brescia, Parma, Palermo, Bari, Venezia solo per citare le formazioni con anni di serie A alle spalle, si daranno battaglia per tornare nel massimo campionato.

Quali sono i criteri di compilazione del calendario di domani? Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa per girone, uno deve essere necessariamente in casa e l’altro in trasferta; le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie BKT 2022/2023; relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2021/2022 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023.

Il campionato inizierà in concomitanza con quello di serie A nel weekend del 13-14 agosto, ma si chiuderà prima, ovvero il 19 maggio 2023.