Serie B: Empoli frenato dal Chievo

L’Empoli capolista non va oltre il 2-2 nel recupero della 32esima giornata di Serie B contro il Chievo. I toscani, due volte in vantaggio con Mancuso, sono stati raggiunti prima da De Luca e nel finale di partita da Margiotta. Espulso Romagnoli all’86’. In classifica gli azzurri sono al comando a +6 sul Lecce, mentre il Chievo è ottavo a 49 punti.

Termina in parità, 1-1, anche l’altro recupero della cadetteria tra il Pescara e l’Entella, vera e propria sfida tra disperate: a Schenetti risponde Rigoni. Il pareggio serve poco ad entrambe, gli abruzzesi sono penultimi a 29 punti, i liguri ultimi a 23.

OMNISPORT | 27-04-2021 18:28