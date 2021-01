Serie B, Eugenio Corini sarà in panchina contro il Monza

Eugenio Corini, allenatore del Lecce, è risultato negativo al secondo tampone effettuato oggi (il primo aveva dato esito negativo nella giornata di ieri) e dunque potrà essere regolarmente in panchina della sfida contro il Monza di Brocchi.

Questo il comunicato della società pugliese:

“L’U.S. Lecce comunica che il tecnico Eugenio Corini, dopo la negatività al test molecolare effettuato nella giornata di ieri, si è sottoposto questa mattina ad ulteriore tampone che ha confermato l’esito negativo. Il tecnico giallorosso dirigerà regolarmente la seduta di rifinitura in programma questa mattina al Via del Mare e domani potrà sedere in panchina nella gara con il Monza”.

OMNISPORT | 03-01-2021 10:46