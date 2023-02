Serie B, Frosinone sempre più padrone del torneo

I ciociari di Grosso calano il tris sul Cittadella e vanno a +15 sulla Reggina battuta a domicilio dal Pisa.

11-02-2023 16:27

Non c’è modo di fermare un Frosinone che appare ormai con un piede e mezzo in Serie A: i ragazzi di Fabio Grosso, che approfittano della superiorità numerica, rifilano tre reti anche al Cittadella e portano a 15 lunghezze il vantaggio sulle terze in classifica, Reggina (il Pisa infligge a Pippo Inzaghi la 4a sconfitta nelle ultime 5 esibizioni) e SudTirol (Bisoli acciuffato in pieno recupero su rigore). Chi ci guadagna è il Genoa, vittorioso ieri nell’anticipo sul Palermo: domani il Bari ha la grande chance per rientrare nei quartieri altissimi, ospitando il fanalino di coda Cosenza. Oltre al Pisa, sono Modena e Cagliari, vittoriose entrambe di misura, a provare a staccare le concorrenti a centro gruppo. In coda punti preziosi per il Venezia, che acuisce la crisi di Daniele De Rossi.

Genoa-Palermo 2-0 (venerdì) Gudmunsson (G) Jagiello (G)

Brescia-Modena 0-1 Falcinelli rig. (M)

Cagliari-Benevento 1-0 Lapadula (C)

Frosinone-Cittadella 3-0 Moro (F) Insigne (F) Mulattieri (F)

Reggina-Pisa 0-2 Gargiulo (P) Gliozzi (P)

SudTirol-Como 1-1 Zaro (S) Cerri rig. (C)

Venezia-SPAL 2-1 Tessmann (V) Pierini (V) Dickmann (S)

Ascoli-Perugia (in corso)

Ternana-Palermo (in corso)

Bari-Cosenza (domenica)

Classifica: Frosinone 54, Genoa 43, Reggina-SudTirol 39, Bari 36, Cagliari 35, Pisa, Modena, Palermo 34, Parma, Ternana 33, Venezia, Como, Cittadella 27, Ascoli, Perugia 26, Brescia 25, SPAL 24, Benevento 23, Cosenza 22.