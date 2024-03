Serie B, Giudice Sportivo: stangata per Kabashi della Reggiana, due turni a Nasti del Bari

Le sanzioni ufficiali dopo la 30a giornata del campionato cadetto, sono otto gli squalificati: brutte notizie per Alessandro Nesta e Beppe Iachini

19-03-2024 18:20

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviata la 30a giornata della regular season, il giudice sportivo della Lega B ha reso note le decisioni relative ai provvedimenti arbitrali presi nel corso dell’ultimo weekend del campionato cadetto. Stangata per Kabashi della Reggiana e Nasti del Bari. Otto, in totale, i calciatori che saranno costretti a saltare il prossimo turno di Serie B.

Tre giornate a Elvis Kabashi, tegola per Nesta

Brutte notizie per la Reggiana di Alessandro Nesta, impegnata nel chiudere il discorso salvezza e nel sognare un piazzamento playoff, a otto giornate dal termine. Elvis Kabashi, dopo il cartellino rosso incassato al minuto 91 della gara casalinga con lo Spezia, sarà costretto a scontare tre turni di squalifica. Il centrocampista classe ’94 non potrà, così, prendere parte alle sfide con Venezia, Cittadella e Lecco.

Kabashi è stato sanzionato dal giudice sportivo per la testata rifilata a Pio Esposito nel finale di Reggiana-Spezia, partita terminata sul punteggio di 0-0. Il calciatore ha poi chiesto scusa attraverso i suoi canali social ufficiali: “Dispiace per il finale di gara, chiedo scusa ai miei compagni e ai tifosi. Purtroppo la foga della partita mi ha fatto commettere una leggerezza. Continuiamo a lavorare e a lottare tutti insieme verso il nostro obiettivo finale”.

Due turni a Nasti del Bari

Tegola anche per Beppe Iachini, già alle prese con una situazione molto delicata in casa Bari. Il ko interno con la Sampdoria di Andrea Pirlo porta con sé scorie non indifferenti. Tra queste, la squalifica dell’attaccante Marco Nasti, che dovrà stare fermo ai box per le prossime due giornate di campionato, “per avere, al termine della gara, rivolto a voce alta espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara”.

Nasti, spesso protagonista con la maglia dell’Italia U21, salterà la trasferta di Modena nel giorno di Pasquetta e il big match del San Nicola con la Cremonese di Stroppa. Rientrerà a Como il 13 aprile.

Sei calciatori squalificati per un turno

Oltre a Kabashi e Nasti, salteranno il prossimo weekend di Serie B, valido per la 31a giornata, anche Branca del Cittadella, Cassata dello Spezia, Cauz del Modena, Falzerano dell’Ascoli, Gonzalez della Sampdoria e, infine, Lucchesi della Ternana.

Per quanto concerne le società, pagano Spezia e Ascoli: i liguri sono stati sanzionati con €2.000 di ammenda, per il lancio di un petardo da parte dei propri tifosi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre ai marchigiani è stata inflitta una multa pari a €1.500, per il lancio di due fumogeni durante il primo tempo della partita Ascoli-Lecco.