I rossoblù di Ranieri hanno recuperato dallo 0-2 e vinto 3-2 contro i gialloblù di Pecchia. Vantaggio in vista del ritorno.

30-05-2023 22:34

La seconda semifinale d’andata dei playoff di Serie B è stata vinta dal Cagliari, grande protagonista all’Unipol Domus di una strepitosa rimonta nei confronti del Parma. Dopo il 2-0 per gli ospiti all’intervallo, i padroni di casa hanno infatti ribaltato la partita e vinto per 3-2. Vantaggio importante in vista della gara di ritorno di sabato sera.

Il Cagliari ha provato da subito a fare la partita, ma il Parma con le ripartenze ha colpito nel segno. Prima il vantaggio con Benedyczak al 10′ a chiudere una bellissima azione di Sohm e quindi il raddoppio proprio di quest’ultimo al 26′ su assist di Estevez.

Nella ripresa i sardi hanno attaccato a testa bassa e al 68′ ecco la prima rete con Luvumbo, su servizio di Nandez. La partita è poi svoltata con il calcio di rigore assegnato per fallo di Mihaila proprio su Luvumbo, con Lapadula che dal dischetto ha trovato il pari all’85’.

Ma la gara non è affatto terminata lì, dato che all’89’ il Cagliari è andato addirittura a vincere la partita grazie alla doppietta personale dello stesso Luvumbo. Una rimonta straordinaria che costringe ora il Parma di Fabio Pecchia a vincere al ritorno per rimettere a posto le cose. Due risultati su tre così per la squadra di Claudio Ranieri nella gara del Tardini.