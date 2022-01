13-01-2022 22:41

Il Benevento batte il Monza per 3-1 in una partita molto importante della diciottesima di giornata di Serie B e staccano proprio i brianzoli di 3 punti portandosi al secondo posto. Campani in vantaggio al 7’ con Roberto Insigne, raddoppia Tello al 40’, per i lombardi, già ridotti in 9 nel primo tempo per le espulsioni di Mazzitelli e D’Alessandro, accorcia le distanze Valoti su rigore al 47’ ma al 66’ Moncini mette il sigillo definitivo.

OMNISPORT