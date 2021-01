Serie B, il DG Gazzoli e il mercato della Spal

Il direttore generale della Spal, Andrea Gazzoli, ha parlato ai microfoni della Rai prima della sfida contro il Sassuolo, valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2020/2021. La domanda principale riguarda il mercato, e Gazzoli ha ammesso come non sia facile migliorare unn gruppo che ha fattoo così bene in Serie A:

“Siamo contenti di essere nelle prime 16 della competizione, speriamo di fare un’ottima prestazione. Il campionato è un obiettivo più importante, è una lotta dura e speriamo di essere in corsa a fine stagione. Mercato? Valutiamo alcuni giocatori funzionali al gioco dell’allenatore, ma migliorare questa squadra non è semplice perché è un gruppo fatto di giocatori importanti che hanno fatto la serie A ma ci stiamo provando”.

OMNISPORT | 14-01-2021 18:54