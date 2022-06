Serie B, il Genoa batte un colpo: ufficiale Massimo Coda dal Lecce

30-06-2022 15:12

“Massimo #Coda è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante, vincitore delle ultime due classifiche cannonieri del campionato di Serie B, arriva a titolo definitivo dal Lecce. Benvenuto in casa rossoblù”.

Con questo breve comunicato il Genoa dimostra di esserci sul mercato e di puntare immediatamente alla promozione diretta in Serie A. Acquistato come centravanti titolare Massimo Coda, ex Lecce, protagonista di grandissime stagioni in Serie B, dove ha vinto la classifica dei marcatori per gli ultimi due anni consecutivamente.

Queste le parole del bomber all’arrivo ieri all’aeroporto Colombo di Genoa:

“Sono davvero carico e ho moltissima voglia di dimostrare ancora quanto valgo. Ora serve fare presto le visite e l’ufficialità. Servono i gol? Ovvio, quelli ci vogliono. Sennò non si va da nessuna parte”.

