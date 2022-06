Serie B, il Modena vuole chiudere per Kresic

22-06-2022 14:48

Il Modena si guarda intorno per cercare di costruire una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Serie B. In una stagione che sarà combattutissima, col campionato cadetto che sembra quasi una replica della Serie A grazie ai numerosi storici club presenti, i canarini dovranno fare di tutto per garantirsi prima di tutto la salvezza per poi sognare in grande.

Per far ciò si passa ovviamente da un reparto difensivo robusto e deciso, con la dirigenza che avrebbe messo il mirino sul classe ’96 Anton Kresic. Di proprietà dell’Atalanta, ma la scorsa stagione in prestito al Rijeca, il possente centrale croato piace alla dirigenza degli emiliani che vorrebbero chiudere al più presto la trattativa per dare al tecnico Tesser una pedina importante, come riferito da Tuttosport.

