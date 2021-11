Serie B, il Pisa non vince più. Parma e Buffon ok

01-11-2021 20:04

Pisa di nuovo frenato: la squadra di D’Angelo incappa in un altro pareggio casalingo contro l’Ascoli e allunga la sua serie di partite senza vittorie a 4. I toscani si portano in vantaggio al 24′ con Masucci, ma vengono raggiunti prima dell’intervallo da Dionisi su calcio di rigore. In classifica sono sempre primi, ma con un solo punto di margine sul Brescia.

Seconda vittoria consecutiva per il Parma di Gigi Buffon, che resta in 10 al 34′ per il rosso a Brunetta ma riesce comunque a imporsi grazie al gol di Benedyczak al 43′ sul Vicenza. Nell’ultima partita, Pordenone e Cremonese fanno 2-2: i grigiorossi, beffati da Zammarini al 92′, restano in zona playoff a 18 punti. Ramarri ultimi.

Parma-Vicenza 1-0

Pisa-Ascoli 1-1

Pordenone-Cremonese 2-2

