Serie B, l'anticipo del venerdì va al Genoa: battuto il Palermo

Una rete per tempo per i rossoblù con Gudmundsson e Jagiello. I liguri si confermano al secondo posto.

10-02-2023 22:52

È iniziato con il successo del Genoa il 24° turno del campionato di Serie B. I rossoblù si sono infatti aggiudicati lo scontro di Marassi con il Palermo per 2-0. Una rete per tempo a regalare i tre punti alla formazione di Alberto Gilardino. Vantaggio con Gudmundsson al 25′, poi il subentrato Jagiello al 96′.

Vittoria molto importante per la squadra ligure, che si conferma così al secondo posto in classifica ora a quota 43 contro i 51 punti del Frosinone capolista. Il Palermo di Eugenio Corini resta invece fermo a 34 in sesta posizione, in piena zona playoff a poche lunghezze da Reggina, Sudtirol e Bari.