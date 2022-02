Serie B, l'Alessandria ferma il Lecce: Cremonese nuova capolista

16-02-2022 20:55

È la Cremonese la nuova capolista della Serie B, la diversa dall’inizio della stagione, dopo la disputa della 23ª giornata.

La squadra di Fabio Pecchia, che martedì aveva battuto per 3-1 il Parma, ringrazia l’Alessandria che ha rallentato la corsa del Lecce: al “Moccagatta” un gol di Massimo Coda nel finale ha evitato la sconfitta ai giallorossi di Marco Baroni, in svantaggio al 50′ per un gol di Matteo Di Gennaro.

Cremonese prima con 44 punti a +1 sul Lecce raggiunto al secondo posto dal Brescia, che ha vinto 1-0 a Crotone grazie a un rigore di Tramoni.

Nelle altre due partite della giornata giocate mercoledì successi esterni dell’Ascoli a Benevento (2-0 per i gol nella ripresa di Bidaoui e Baschirotto) e del Como a Frosinone, 2-1 con reti per i lariani di Gliozzi e Ioannou con provvisorio pareggio ciociaro di Zampano.

