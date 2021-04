Serie B, l'appello di Balata per il Var

La stagione 2020-2021 della Serie B è stata caratterizzata da tante polemiche legate a episodi arbitrali.

L’adozione del Var in pianta stabile anche nel campionato cadetto (quest’anno come nel 2020 il supoorto agli arbitri sarà presente solo nei playoff e nei playout) sembra un’esigenza non più rinviabile e in tal senso a far sperare sono le parole del neo-presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, che si è detto pronto ad accelerare l’introduzione del Var per la prossima stagione.

Il presidente della Lega B Mauro Balata, intervenuto a ‘Radio Anch’io lo Sport’, si è detto fiducioso in merito, ma ha preferito non sbilanciarsi:”Da parte del nuovo presidente dell’Aia abbiamo ricevuto un impulso straordinario, puntiamo a partire al più presto. Contiamo di avere il Var dalla prossima stagione sportiva”.

Poi una riflessione sul momento di difficoltà del sistema: “Siamo in una fase di difficoltà, stiamo vivendo una crisi strutturale che durerà per diverse stagioni. Ci sono problemi che non riusciamo a risolvere. C’e’ bisogno di un cambio di passo e di ridare slancio a tutto il sistema calcistico italiano”.

OMNISPORT | 05-04-2021 12:52