Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata

23-08-2022 13:31

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali del secondo turno di campionato, ha squalificato per una giornata Ivan Marconi del Palermo “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Si tratta dell’unico calciatore fermato in vista della terza giornata.

Fra gli allenatori invece un turno di squalifica per Filippo Inzaghi della Reggina “per avere, al 36° del primo tempo, proferito un’espressione blasfema; su segnalazione del collaboratore della Procura Federale”.