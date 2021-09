Serie B: ok Brescia, Lecce e Monza

Il Brescia è tornato a vincere nella sesta giornata di B dopo due pareggi consecutivi: le Rondinelle di Filippo Inzaghi hanno piegato per 3-2 l’Ascoli in trasferta grazie alle reti di Cistana, Chancellor e Pajac.

Il Monza si è rialzato dopo gli ultimi risultati negativi, piegato per 3-1 il Pordenone: brianzoli noni in classifica. Bene il Lecce a Cittadella: per i giallorossi terza vittoria di fila e quinto posto. Cosenza in zona playoff dopo la vittoria contro il Crotone grazie a Carraro.

Ascoli-Brescia 2-3

Cittadella-Lecce 1-2

Como-Benevento 1-1

Monza-Pordenone 3-1

Reggina-Frosinone 0-0

Cosenza-Crotone 1-0

OMNISPORT | 25-09-2021 20:48