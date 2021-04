Serie B: ok Lecce, pari Monza e Spal

Il Lecce approfitta dello stop forzato dell’Empoli capolista, che non è sceso in campo contro la Cremonese a causa del focolaio di Covid, e si riavvicina alla vetta grazie alla vittoria per 2-0 contro la Salernitana. Pettinari e Maggio portano i giallorossi a -4 dal primo posto.

Rallenta ancora il Monza, bloccato in casa dalla Virtus Entella, mentre il Venezia finisce ko tra le mura amiche contro la Reggina. La sfida tra Chievo e Spal finisce 1-1: a Garritano replica Valoti.

Cosenza-Ascoli 2-1

Frosinone-Reggina 0-0

Pescara-Pisa 3-1

Brescia-Pordenone 4-1

Chievo-Spal 1-1

Entella-Monza 1-1

Vicenza-Cittadella 1-0

Lecce-Salernitana 2-0

Venezia-Reggina 0-2

OMNISPORT | 02-04-2021 21:06