Serie B, pareggiano Ascoli, Lecce e Brescia

13-02-2022 18:10

In questo pomeriggio domenicale si sono giocate tre partite della 22° giornata di Serie B. Curiosamente tutte e tre le gare sono terminate col punteggio di 1-1. Ascoli e Como con le reti di Tsadjout e Arrigoni si divono la posta in palio allo Stadio Cino e Lillo Del Duca, mentre sono i gol di Strefezza e Calabresi a fissare il pareggio tra Lecce e Benevento, coi pugliesi che rimangono primi in classifica e i campani sesti reduci da due pareggi consecutivi.

L’ultimo 1-1 è quello tra Brescia e Alessandria, coi gol di Moreo e Corazza.

