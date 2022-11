Serie B, pareggio spettacolare tra Reggina e Benevento

27-11-2022 15:00

La Serie B torna a giocare dopo la sosta e in riva allo Stretto è incrocio tra campioni del mondo: Filippo Inzaghi siede difatti sulla panchina degli amaranto, mentre Fabio Cannavaro guida i sanniti.

Dopo le occasioni di Menez e Canotto da un lato e di Karic dall’altro, i calabresi passano con Hernani, che trasforma il rigore concesso per il fallo di mano di Pastina: un contropiede deciso di Canotto regala prima di andare negli spogliatoi il raddoppio alla Reggina; il triplice cambio Forte-Viviani-El Kaouakibi rilancia il Benevento, che dimezza lo svantaggio in maniera un filo casuale, con Improta che sbroglia una mischia, poi il piatto di Acampora sfrutta una disattenzione della difesa di casa. Nel finale la Reggina prova a ritornare in vantaggio, ma Paleari risolve prima sul colpo di testa di Rivas e poi sul calcio di punizione di Hernani, con quest’ultimo che sfiora infine il bersaglio da corner.

Questo il tabellino completo:

Reggina-Benevento 2-2 (2-0)

Marcatori: 21′ rig. Hernani (R), 36′ Canotto (R), 13′ st Improta (B), 36′ st Acampora (B).

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (72′ Giraudo); Fabbian (85′ Liotti), Majer, Hernani; Canotto (72′ Cionek), Ménez (72′ Gori), Cicerelli (60′ Rivas). In panchina: Colombi, Bouah, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: F. Inzaghi

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina (46′ El Kaouakibi); Letizia, Improta, Schiattarella (46′ VIviani),Karic (75′ Acampora), Foulon (46′ Forte); Farias (89′ Kubica), La Gumina. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, Thaim, Simy, Basit, Koutsoupias. Allenatore: F. Cannavaro

Arbitro: Sig. Zufferli di Udine.

Note: ammoniti: Leverbe (B), Karic (B), Fabbian (R), Ravaglia (R), Majer (R), Cionek (R), Acampora (B), Camporese (R); angolo: 3-5; recupero: 4′ + 7′.

Tra una settimana Reggina e Benevento incroceranno rispettivamente Brescia e Parma.