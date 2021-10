Serie B: pesante sconfitta per il Brescia, poker Vicenza

Brutta sconfitta per il Brescia in una delle partite del pomeriggio della settima giornata di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi è stata battuta per 4-2 in casa dal Como, a segno con Cerri, La Gumina, Bellemo e Gliozzi. Non sono bastate alle Rondinelle le reti di Palacio e Bajic, in classifica i lombardi restano terzi a 14 punti, i lariani ottengono la prima vittoria e salgono al sedicesimo posto.

Nell’altra partita di B, il Vicenza ha piegato per 4-2 il Pordenone grazie ai gol di Longo, Di Pardo, Meggiorini e Taugourdeau, centrando la prima vittoria in campionato.

OMNISPORT | 03-10-2021 20:44