Serie B: Pisa battuto dall'Ascoli, Cremonese sola in testa

16-03-2022 21:33

Si sono giocate oggi tre partite della trentesima giornata di Serie B. L’Ascoli ha battuto il Pisa per 2-0 con una doppietta di Dionisi al 41’ e al 45’, la Cremonese invece sconfigge in rimonta per 2-1 il Pordenone grazie alla doppietta nel secondo tempo di Zanimacchia, in risposta al vantaggio friulano di Cambiaghi, finendo anche in dieci contro undici per l’espulsione di Di Carmine e passa in testa alla classifica con una lunghezza di vantaggio sui toscani e sul Lecce, fermato sul 2-2 ieri a Cosenza. Infine, 1-1 tra Perugia e Spal con pareggio del ferraresi in inferiorità numerica al quarto minuto di recupero.

OMNISPORT