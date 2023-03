Serie B - Pisa, nessuno sconto dal Galatasaray per il riscatto di Morutan

L'indiscrezione di mercato arriva dal quotidiano turco "Sabah"

09-03-2023 15:34

Secondo il quotidiano turco “Sabah”, non verrà concessa alcun tipo di scontistica – da parte del Galatasaray, proprietario del cartellino – al Pisa per il riscatto di Olimpiu Morutan, trequartista rumeno classe 1999 che tanto bene ha fatto fin quei con la maglia nerazzurra, collezionando 26 presenze, 6 reti e 5 assist vincenti.

Il club toscano aveva chiesto un risparmio sui 5,5 milioni pattuiti al trasferimento, che però non verrà concesso. Il diritto di riscatto, occorre ricordarlo, si trasforerà in “obbligo” nel caso di promozione in Serie A della formazione timonata dal tecnico Luca D’Angelo.