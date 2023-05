Serie B: Pohjanpalo eroe del Venezia: segna 4 gol, poi la birretta in campo

Il bomber finlandese ha siglato un poker storico per il club veneto. E si è gustato una birra a fine partita

In Serie B è l’eroe del giorno: dopo un campionato davvero sofferto e per di più nella zona bassa della classifica, il Venezia ha ritrovato slancio e un leader, il finlandese Joel Pohjanpalo, che ha festeggiato con tanto di birretta i suoi quattro gol. Non proprio una impresa da poco. Una eventualità che lo ha trasformato in mito per i tifosi che hanno acclamato la vittoria sul Modena. E l’attaccante scandinavo.

Serie B: l’impresa del Venezia contro il Modena

I neroarancioverdi domenica hanno centrato il loro terzo successo consecutivo e lo hanno fatto finendo un Modena esasperato dalla incontrollabile gioia e esuberanza di Joel Pohjanpalo, bomber finlandese che ha messo in cascina reti nel numero di quattro.

Il record di Pohjanpalo

Un record che farebbe invidia a chiunque, anche nella serie maggiore. L’attaccante finlandese è stato mattatore della sfida, firmando quattro un poker storico per il Venezia: infatti è stato il primo realizzato da un giocatore del club veneto in questo secolo. Una conferma delle qualità del giocatore, autentico finalizzatore che si regala, nonostante l’avvio difficile, la vetta della classifica dei bomber di Serie B con 17 reti.

Birretta a fine match

A fine partita Pohjanpalo ha poi ripetuto il «rito» già compiuto quest’anno, quello della birretta a fine partita, portandosela via assieme al pallone.

