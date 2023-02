Serie B, punti che pesano per Bari e Reggina

Mignani e Inzaghi si confermano nei piani alti: si inceppa il Cagliari di Ranieri, il Como domina il Cosenza. In corso Genoa-SPAL.

25-02-2023 16:26

Il bari acuisce la crisi del Brescia e aggancia momentaneamente il Genoa al secondo posto, da cui dista una lunghezza la Reggina, finalmente tornata al successo; non tiene il passo il SudTirol, che frena in casa contro il Palermo, e avvicinato dal Pisa vittorioso nell’anticipo come un pirotecnico Parma, autore di una quaterna in casa della capolista Frosinone. Raniera è fermato in Laguna sullo 0-0: si staccano dai bassifondi Cittadella e Como, che prevalgono l’uno al Liberati, l’altro dilagando sul Cosenza sempre più fanalino di coda.

Pisa-Perugia 2-1 Casasola rig. (PE) Morutan (PI) Marin (PI)

Frosinone-Parma 3-4 Vazquez (P) Ansaldi (P) Caso (F) Zanimacchia (P) Mulattieri (F) Moro (F) Vazquez (P)

Brescia-Bari 0-2 Benedetti (BA) Scheidler (BA)

Como-Cosenza 5-1 Gabrielloni (COM) Marras (COS) Cutrone (COM) D’Orazio aut. (COS) Ioannou (COM) Gabrielloni (COM)

Reggina-Modena 2-1 Pierozzi (R) Tremolada (M) Strelec (R)

SudTirol-Palermo 1-1 Cisse (ST) Soleri (P)

Ternana-Cittadella 1-2 Diakite (T) Crociata (C) Crociata (C)

Venezia-Cagliari 0-0

Genoa-Spal in corso

Ascoli-Benevento domani

Classifica

Frosinone 55, Bari-Genoa 43, Reggina 42, SudTirol 41, Pisa 38, Cagliari-Parma 37, Palermo 36, Modena 35, Ternana 34, Cittadella 33, Ascoli 32, Como 31, Perugia-Venezia 29, Benevento 26, Brescia-SPAL 25, Cosenza 23