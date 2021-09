Serie B, Reggina: Aglietti presenta il match contro il Frosinone

Quello della Reggina sarà uno dei campi maggiormente tenuto d’occhio dagli appassionati di Serie B questo pomeriggio. Al Granillo, infatti, i calabresi sfideranno il temibile Frosinone di Grosso, ancora imbattuto in campionato.

“Loro sono tra le tre squadre più forti della B, al livello di Parma, Monza e Benevento. Si permettono il lusso di lasciare fuori Iemmello e altri, ne verrà fuori una bella partita. Non credo in squadre aperte, ma che vorranno vincere le partite tramite il gioco” ha dichiarato in sede di presentazione il tecnico granata Alfredo Aglietti.

“È una squadra rapida e tecnica. I vari Ciano, Ricci, Garritano e Canotto sono calciatori rapidi e tecnici, dovremo essere bravi nell’uno contro uno. È una squadra costruita per vincere il campionato. Sono forti nel collettivo, servirà una prova importante” ha continuato l’allenatore classe 1970 prima di focalizzarsi sui suoi uomini.

“Per me non esiste il turnover, Cortinovis, Bianchi e Regini sono potenziali titolari. Sono ancora fuori Adjapong e Menez, puntiamo ad avere tutto il gruppo dopo la sosta. Potrebbero rientrare per la prossima, ma in questo momento non vogliamo rischiare”.

