Serie B Risultati 22a giornata: Catanzaro-Palermo 1-1, al vantaggio di Biasci risponde Segre

Un piccolo passo in avanti per Catanzaro e Palermo, un piccolo movimento sussultorio per la loro classifica dopo l’1-1 al Ceravolo (e che consente ad entrambe di tenere viva la corsa al pregiato secondo posto). I padroni di casa hanno firmato il vantaggio (grazie a Biasci) nella partita che apre la 22esima giornata di Serie B, in un primo tempo abbastanza avaro di emozioni. Lo spartito è poi cambiato nella ripresa, con il buon gioco di squadra tra Ranocchia e Segre, con quest’ultimo a sancire il pareggio di un anticipo del venerdì sera giocato sul filo dell’equilibrio in campo.

Un primo tempo non indimenticabile in termini di spettacolo, con gli ospiti che nelle prime fasi di gara provano a portarsi in vantaggio con Soleri che si trova a tu per tu con il portiere Fulignati, senza però riuscire a sorprenderlo. Gol non fatto, gol subito: al 29′ la sblocca il Catanzaro con Biasci, già castigatore dei rosanero all’andata. La punta di San Giuliano Terme approfitta di una ribattuta a seguito di una mischia innescata da un cross dalla destra di Situm, forando la rete avversaria.

Il match scivola su binari sonnacchiosi per poi ripartire col secondo tempo con una pronta risposta da parte del Palermo. La gara va infatti sull’1-1 grazie all’azione di Segre, servito dal cross di Di Mariano e con la palla sfiorata da Fulignati ma invano. Curiosità: nei sei gol segnati ad oggi in questa stagione da parte dell’attaccante rosanero, questo è il quinto di testa.

Il Palermo prova il colpaccio subito dopo con un tentativo di vantaggio ad opera volontaria di Ranocchia ed involontaria di Situm, con il difensore che si salva dall’autogol colpendo il palo. Il Catanzaro però non intende da fare da sparring partner e prova a reagire prima con Scognamiglio, che la tenta di testa, e poi con il fresco di ingresso in campo Ambrosino, anch’egli tramite la propria calotta cranica.

Serie B: il programma della 22esima giornata

La 22esima giornata come abbiamo visto è stata inaugurata con l’anticipo del venerdì tra Catanzaro e Palermo. Sabato si entra nel vivo con il turno: tra i match che si giocheranno alle 14 spicca il derby Cremonese-Brescia, con i grigiorossi attuali terzi e a un passo dalla pregiata zona della promozione diretta (dove staziona il Como, che ospiterà l’Ascoli) e i biancazzurri entrati a loro volta nella zona playoff grazie anche alla cura Maran, in panchina dallo scorso novembre.

Altro derby interessante quello tra Modena e la capolista Parma, con quest’ultima che proverà a fortificare la speranza di un ritorno in A infrangendo intanto un tabù storico. Ogni volta che hanno giocato in B in casa dei canarini, i crociati non hanno mai ottenuto una vittoria. Dopo due pareggi ed una sconfitta il Venezia tenterà di invertire la rotta contro la Ternana. Chi invece proverà ad uscire dalla secche della zona playout saranno il FeralpiSalò ed il Lecco, che si affronteranno nel pomeriggio di sabato, e lo Spezia, ultimo in classifica e in trasferta a Pisa. Il posticipo della 22esima giornata sarà Cittadella contro la Sampdoria di Pirlo, pure quest’ultima in cerca di slancio per uscire dalle retrovie dei playout.

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica: Parma 45; Como 39; Venezia e Cremonese 38; Cittadella 36; Palermo 36; Catanzaro 34; Brescia 29; Modena 28; Bari 27, Pisa 26; Reggiana 25; Sudtirol e Cosenza 24; Sampdoria 23; Ternana 21; Lecco 20; Ascoli 19; FeralpiSalò e Spezia 17.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B, 22esima giornata: partite e risultati

Catanzaro-Palermo 1-1

Marcatori: 29′ pt Biasci, 48′ st Segre

Cremonese-Brescia sabato 27 gennaio ore 14

Como-Ascoli sabato 27 gennaio ore 14

Modena-Parma sabato 27 gennaio ore 14

Sudtirol-Cosenza sabato 27 gennaio ore 14

Venezia-Ternana sabato 27 gennaio ore 14

Bari-Reggiana sabato 27 gennaio ore 16.15

FeralpiSalò-Lecco sabato 27 gennaio ore 16.15

Pisa-Spezia sabato 27 gennaio ore 16.15

Cittadella-Sampdoria domenica 28 gennaio ore 16.15

Serie B: la classifica marcatori completa