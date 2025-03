Spezia-Brescia testacoda in Serie B: Di Serio per rompere il digiuno di gol, Maran ha tutto da guadagnare

I liguri vanno a caccia un successo che rilancerebbe le quotazioni verso la Serie A; le Rondinelle di Maran hanno necessità di fare punti per uscire dalla zona play-out

Destini incrociati nell’anticipo della 31esima giornata del campionato di serie B. Spezia e Brescia, infatti, si affrontano con obiettivi paralleli: liguri per accorciare il gap sul Pisa (distante cinque lunghezze) e rimanere aggrappati al secondo posto che vale la Serie A diretta; Rondinelle, invece, a caccia di un risultato positivo per uscire da una situazione complicata che a oggi (classifica alla mano) vorrebbe dire play-out contro la Sampdoria.

Ma Spezia-Brescia è anche la sfida tra due allenatori che fanno del palleggio il loro marchio di fabbrica. Tra le chiavi possibile del match il rilancio di Giuseppe Di Serio a secco di reti da cinque mesi; sull’altro fronte, insieme dal primo minuto, la coppia Moncini-Borrelli.

Spezia, D’Angelo rilancia Di Serio

L’ex allenatore dello Spezia per la sfida del Picco di questa sera, deve rinunciare a Sebastiano Esposito e Duccio Degli Innocenti, oltre allo squalificato Luca Vignali. Possibilità di rilancio quindi per Giuseppe Di Serio che non segna dal 29 ottobre, proprio nella partita d’andata contro il Brescia allo stadio Mario Rigamonti (rete che ha permesso alla formazione ligure di trovare il definitivo 1-1). Cinque i mesi di astinenza dell’ex Perugia che hanno suggerito al direttore sportivo Stefano Melissano di correre ai ripari in sede di mercato di riparazione e acquistare Gianluca Lapadula (il peruviano però, al momento, non ha inciso e convinto). Riflettori focalizzati anche su Kouda, il tuttocampista classe 2002 potrebbe essere una sorpresa dell’ultimo minuto al posto di Cassata.

Brescia, Maran ha tutto da guadagnare

Il Rolando Maran bis sta attraversando un momento complicato. Il Brescia, infatti, non vince da sei partite (l’ultimo successo risale al 2 febbraio a Carrara), ma soprattutto nelle ultime sette gare ha conquistato solamente sei punti. La squadra lombarda attualmente si trova in piena zona play-out al diciassettesimo gradino alle spalle della Sampdoria a una lunghezza di vantaggio sul Mantova (18esimo che delimita la retrocessione diretta).

Per Maran e il Brescia è un appuntamento cruciale alla luce anche dei tre prossimi tre appuntamenti (Mantova, Cosenza e Reggiana), per provare a confermare la categoria e non vivere un finale di stagione al cardiopalma. L’ex tecnico del Pisa, nel corso della conferenza stampa, ha detto che la sua squadra ha tutto da guadagnare: “Siamo in un momento particolare, bisogna affrontarlo con equilibrio e personalità. Dobbiamo essere più cinici sia in difesa che in attacco, essere più attaccati all’episodio singolo che spesso ci va male. Contro lo Spezia abbiamo tutto da guadagnare”.

Spezia-Brescia, le probabili formazioni

Il tecnico dei liguri dovrebbe confermare il classico 3-5-2. In porta Chichizola; linea difensiva a tre formata da Wisniewski, Hristov e l’ex biancazzurro Mateju. In mediana Kouda, Nagy e Bandinelli supportati da Elia e Reca. In avanti spazio a Pio Esposito e Di Serio. Modulo speculare per Rolando Maran. Tra i pali Lezzerini; Adorni, il rientrante Cistana e Jallow i baluardi della difesa; Dickmann, Bertagnoli, Verreth, Bisoli e Nuamah a centrocampo con il fine di supportare il tandem Borrelli-Moncini.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; Esposito P., Di Serio. All. L. D’Angelo.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Adorni, Cistana, Jallow; Dickmann, Bertagnoli, Verreth, Bisoli, Nuamah; Borrelli, Moncini. All. R. Maran.

