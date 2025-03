Serie B, si riparte con Spezia-Brescia: dove vedere le partite in tv e in streaming

Riflettori puntati sull'anticipo del venerdì nel campionato cadetto: il programma completo e tutti gli orari del weekend della 31a giornata. Si chiude con Salernitana-Palermo

Tutto pronto per la 31a giornata del campionato di Serie B, che riparte dopo la sosta dedicata alle nazionali. Da Spezia-Brescia a Salernitana-Palermo: tutte le info utili per vedere le partite del weekend cadetto in diretta tv e live in streaming.

Serie B, il programma completo della 31a giornata

Si apre il sipario sul 31° turno della Serie B 2024/25, che sarà inaugurato dalla sfida odierna tra Spezia e Brescia allo stadio “Alberto Picco”. I bianconeri, pur essendo scivolati a -5 dal Pisa, si giocano tantissimo in chiave promozione diretta, mentre le Rondinelle volerebbero fuori dalla zona playout con un successo che avrebbe del clamoroso.

Archiviato l’anticipo del venerdì, tante le partite interessanti che andranno in scena alle ore 15 di sabato, a partire da Sampdoria-Frosinone. Scontro salvezza in piena regola, con i ciociari rinvigoriti dalla cura Bianco nelle ultime settimane. Testa-coda al “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza, dove i Lupi ospitano proprio il Pisa di Filippo Inzaghi, mentre il Catanzaro farà visita ad un Modena che viene da due sconfitte consecutive. Riflettori puntati anche sul “Martelli” di Mantova: tra i virgiliani e il Sudtirol, è un discorso di “mors tua vita mea”.

Alle 17:15, la Cremonese di Stroppa affronta un Cittadella ancora lontano da una salvezza sicura, conoscendo già i risultati di Spezia e Catanzaro. Alle 19:30 tocca alla capolista Sassuolo, nel derby tutto emiliano con la Reggiana. Nessuno farà sconti a nessuno.

La domenica di calcio, invece, vedrà impegnate Cesena e Juve Stabia all'”Orogel Stadium – Dino Manuzzi”, in un confronto che ha già il sapore di playoff. In contemporanea, si disputerà Carrarese-Bari, con i galletti che vogliono rimanere attaccati al treno playoff. Nel pomeriggio, il posticipo dell’Arechi, con la Salernitana chiamata a battere l’ambizioso Palermo per restare in scia alle dirette concorrenti per la salvezza.

Questo il programma completo della 31a giornata di Serie B:

Spezia-Brescia (oggi ore 20:30)

Sampdoria-Frosinone (sabato ore 15)

Mantova-Sudtirol

Cosenza-Pisa

Modena-Catanzaro

Cremonese-Cittadella (sabato ore 17:15)

Sassuolo-Reggiana (sabato ore 19:30)

Cesena-Juve Stabia (domenica ore 15)

Carrarese-Bari

Salernitana-Palermo (domenica ore 17:15)

Le probabili formazioni di Spezia-Brescia

In casa Spezia, si va verso il classico 3-5-2, con Luca D’Angelo che dovrebbe affidarsi al tandem Francesco Pio Esposito-Di Serio, mentre sulle corsie esterne spingeranno Elia e Reca. In mezzo al campo, chance per Kouda, al fianco di Nagy e Bandinelli. In difesa, agirà il trio formato da Wisniewski, Hristov e Mateju, a protezione di Chichizola.

Si propone a specchio il Brescia di Rolando Maran, alla disperata ricerca di punti salvezza. Davanti a Luca Lezzerini, si muoveranno Adorni, Cistana e Jallow, con Dickmann largo a destra e Nuamah a presidiare la fascia sinistra. Verreth inamovibile in cabina di regia, con Bertagnoli e Bisoli nel ruolo di mezzali. In attacco, Borrelli e Moncini rappresentano le poche certezze delle Rondinelle.

Ecco le probabili formazioni di Spezia-Brescia:

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; Esposito P., Di Serio. All. L. D’Angelo.

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Adorni, Cistana, Jallow; Dickmann, Bertagnoli, Verreth, Bisoli, Nuamah; Borrelli, Moncini. All. R. Maran.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della 31a giornata di Serie B, come di consueto, saranno trasmessa in diretta streaming su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi di regular season, playoff e playout della cadetteria. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, avrete la possibilità di assistere all’evento di riferimento comodamente in tv.

Non è prevista nessuna diretta streaming su Sky Go e NOW, mentre l’applicazione di DAZN è scaricabile gratuitamente tramite Play Store e App Store. Inserite le credenziali, potrete selezionare la finestra di una singola partita o approdare su “Zona Serie B”, che da sabato vi proporrà tutte le partite in contemporanea, per non perdervi nemmeno un minuto della 31a giornata. Aggiornamenti in tempo reale su risultati e marcatori sui canali social ufficiali delle società, mentre gli highlights saranno disponibili al termine delle gare sul canale YouTube di DAZN.