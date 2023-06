Serie B, Sudtirol e Bisoli: “Accordo biennale con scadenza nel 2025”

Tramite un comunicato ufficiale arriva il rinnovo contrattuale del tecnico del club di Serie B: “L’FC Sudtirol augura a mister Pierpaolo Bisoli un prosieguo di carriera in biancorosso ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra”

09-06-2023 15:38

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: Pierpaolo Bisoli resta al Südtirol e rinnova fino al 30 giungo 2025. Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, il club di Serie B – dopo l’ottima stagione svolta – prosegue il percorso con Bisoli.

Ecco il comunicato ufficiale:

“L’FC Südtirol comunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli ha esteso il rapporto con la società sottoscrivendo un nuovo accordo biennale con scadenza nel 2025.

Il tecnico emiliano-romagnolo, 56enne, arrivato in biancorosso dopo la terza giornata del campionato di Serie B 2022-2023 ha condotto la squadra alla conquista del sesto posto al termine della stagione regolare, al successo nel primo turno dei playoff con la Reggina e alla successiva semifinale in doppia gara con il Bari, resta legato all’FCS con un nuovo contratto biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Pierpaolo Bisoli, nato a Porretta Terme (Bologna) il 20 novembre 1966, residente a Cesenatico, alle spalle una lunga e importante carriera sia da giocatore che da tecnico, è arrivato all’FCS dopo la terza giornata di campionato e le sconfitte a Brescia, con il Venezia e in casa della Reggina e ha condotto la squadra allo storico sesto posto in campionato, al superamento del turno preliminare dei playoff battendo la Reggina e alla semifinale con il Bari in doppia gara con successo interno per 1-0 all’andata e sconfitta al “San Nicola” nel ritorno con identico punteggio, che ha promosso i pugliesi meglio piazzati in campionato. Si è trattato del massimo risultato nella storia del calcio provinciale e regionale.

In biancorosso: 35 gare di campionato con 14 vittorie, 16 pareggi e 5 sconfitte, 58 punti, media 1,66 a partita a cui si aggiungono 3 gare di playoff (2 vittorie, 1 sconfitta).

L’FC Südtirol augura a mister Pierpaolo Bisoli un prosieguo di carriera in biancorosso ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra”.