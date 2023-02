Serie B, Sudtirol: ufficiale il rinnovo di bomber Odogwu

L'attaccante italo-nigeriano, autore fin qui di 8 reti, ha prolungato fin al 30 giugno 2025

16-02-2023 12:43

“FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Raphael Odogwu. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione, ovvero il 30 giugno 2023. L’attaccante biancorosso, 32enne, ha firmato un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025”.

Con questo comunicato, il club altoatesino – matricola terribile del campionato di Serie B in corso, in piena corsa playoff (terzo posto in classifica a quota 39 insieme a Bari e Reggina) – ha annunciato il rinnovo biennale del suo bomber italo-nigeriano, autore fin qui di 8 centri e grande risolutore di tante partite, fin qui.