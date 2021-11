Serie B: tris del Monza, solo pari per il Parma

21-11-2021 18:54

Preziosa vittoria del Monza contro il Como in una partita valida per la tredicesima giornata di Serie B: i brianzoli hanno piegato per 3-2 i lariani grazie alla doppietta di Dany Mota e al gol di Machin. Gli ospiti, a segno con Bellemo e Vignali, hanno chiuso in 10 per il rosso a Cerri. In classifica il Monza torna in zona playoff a 21 punti, Como a 19.

Nelle altre partite, il Parma non è andato oltre l’1-1 casalingo contro il Cosenza e resta quattordicesimo, mentre la Cremonese ha piegato in trasferta la Reggina con le reti di Buonaiuto e Gaetano, ed è ora terza a 22 punti.

Parma-Cosenza 1-1

Reggina-Cremonese 1-2

Monza-Como 3-2

OMNISPORT