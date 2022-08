Como, tripudio per Cesc Fabregas

01-08-2022 14:54

Cesc Fabregas, ormai è ufficiale, è un nuovo giocatore del Como.

Dopo il passato tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, con l’ultima stagione in Ligue1 con il Monaco, il centrocampista spagnolo campione del mondo 2010 e due volte campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 è arrivato in Lombardia accolto da un bagno di tifosi per iniziare una nuova fase della propria carriera.

Fabregas ha deciso di lanciarsi in questa sfida per giocare almeno una volta in Italia per poi, sembra, essere pronto a intraprendere la carriera da allenatore.

Lo spagnolo, presentato oggi ha detto: “Arrivo qua con la stessa ambizione di sempre, voglio giocare, voglio vincere e portare il Como in Serie A. Ho ancora molto da fare nel calcio, ho tanta ambizione”.

