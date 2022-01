Serie B, Vicenza-Cittadella 3-3 show

23-01-2022 18:30

E’ terminata 3-3 la sfida del Menti tra Vicenza e Cittadella, gara valida per la ventesima giornata di Serie B. Partita ricca di emozioni: Proia ha sbloccato al 10′ per i padroni di casa, poi ribaltati dalle reti di Frare e Okwonkwo. Al 45′ Teodorczyk ha sbagliato un penalty, è stato infallibile invece Da Cruz due minuti dopo, in pieno recupero, a realizzare il rigore del 2-2.

Nella ripresa Branca ha riportato avanti gli ospiti al 58′, ma il definitivo 3-3 vicentino è arrivato all’83’, ancora su calcio di rigore ad opera di Meggiorini. Nel finale espulsi Branca e Tounkara per doppio cartellino giallo.

In classifica Cittadella nono, Vicenza ultimo a otto punti.

OMNISPORT