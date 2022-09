Serie B: vittorie per Reggina, Frosinone e Brescia

03-09-2022 17:37

Sette le partite giocate nel pomeriggio della quarta giornata di Serie B: il Brescia batte per 2-1 il Perugia con i gol di Galazzi e Aye e sale a 9 punti insieme al Frosinone (2-0 in casa con il Como) e alla Reggina, che rifila un secco 3-0 al Palermo con i gol di Fabbian, Menez e Liotti. Tre punti anche per il Benevento, che ottiene una bella vittoria a Venezia grazie alle reti di La Gumina e Koutsoupias.

Pari show tra Bari e Spal, finiscono in parità anche Ternana-Cosenza e Ascoli Cittadella.

Ascoli-Cittadella 0-0

Bari-Spal 2-2

Brescia-Perugia 2-1

Frosinone-Como 2-0

Reggina-Palermo 3-0

Ternana-Cosenza 1-1

Venezia-Benevento 0-2