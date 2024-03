Serie C: Cesena implacabile, poker all’Entella, crollano Virtus Verona e Pergolettese

I bianconeri di Toscano sono sempre più vicini alla B grazie a un super Kargbo e la rete di Shpendi, 0-0 tra Pineto e Carrarese: tutti i risultati

02-03-2024 12:27

È iniziata ufficialmente la 29esima giornata di Serie C. Tra le 5 gare andate in scena ieri, venerdì 1 marzo, nel girone A tre sono terminate in parità. Successi esterni, invece, per Alessandria e Pro Patria. Nel girone B, è sempre più vicina la Serie B per il Cesena che ha mandato ko l’Entella. Solo 0-0 tra Pineto e Carrarese. Di seguito, i risultati e i marcatori delle sfide.

Tre pareggi nel girone A, l’Alessandria vince in extremis

Non molla l’Alessandria che ha conquistato la vittoria nei minuti finali nel match contro la Pergolettese. I grigi hanno sbancato il “Voltini” grazie al gol al 95′ di Samele: tre punti importanti per la squadra di Banchini che tengono viva la complicata rincorsa della squadra verso la zona salvezza. È tornata al successo dopo 14 gare anche la Pro Sesto che, grazie alla doppietta del giovane Florio nella ripresa, ha mandato ko la Virtus Verona.

Sono terminate con un pari a reti inviolate le gare AlbinoLeffe-Giana Erminio e Trento-Pro Patria, quest’ultima terminata con un espulso per squadra. Tanti gol nella ripresa del match tra Lumezzane e Arzignano, terminato con il risultato finale di 2-2. Al vantaggio degli ospiti con Lakti, hanno risposto i padroni di casa con Cali. La squadra di Franzini ha trovato il gol della rimonta con Taugourdeau, ma i giallocelesti li hanno recuperati con Barba.

I risultati

AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-0

Lumezzane-Arzignano 2-2

Pergolettese-Alessandria 0-1

Trento-Pro Patria 0-0

Virtus Verona-Pro Sesto 0-2

Poker del Cesena all’Entella, pari tra Pineto e Carrarese

Spicca il volo il Cesena di Domenico Toscano che ha calato il poker nella sfida contro l’Entella. I bianconeri hanno piegato la formazione di Gallo grazie alla tripletta di Kargbo e il gol di Shpendi, salendo a +15 dalla Torres. Poche emozioni nella gara tra Pineto e Carrarese, terminata a reti bianche.

I risultati

Cesena-Entella 4-0

Pineto-Carrarese 0-0

Le gare di sabato 2 marzo

Si preannuncia una giornata ricca di emozioni per la Serie C, con numerose sfide in programma. Nel girone A, sarà la volta di Atalanta U23-Novara, Pro Vercelli-Mantova e Triestina-Legnago Salus. Tante sfide soprattutto nel girone B, tra cui quella del Pescara sul campo della Torres e il Gubbio di Braglia ospite al “Moccagatta” contro la Juventus U23. Al Sud, il Benevento di Auteri affronterà il Foggia, mentre il Crotone sarà impegnato contro il Giugliano.

Le gare in programma

Girone A

Atalanta U23-Novara ore 18:30

Pro Vercelli-Mantova ore 18:30

Triestina-Legnago Salus ore 18:30

Girone B

Torres-Pescara ore 14

Fermana-Olbia ore 16:15

Juventus U23-Gubbio ore 16:15

Vis Pesaro-Pontedera ore 16:15

Arezzo-Ancona ore 18:30

Perugia-Recanatese ore 20:45

Girone C