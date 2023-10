Serie C, big match e derby: dove vedere le partite dell'8a giornata, il programma completo

Il programma completo dell'8a giornata di Lega Pro: riflettori puntati su Foggia-Brindisi e Casertana-Avellino, Domani Albinoleffe-Verona

13-10-2023 12:35

La sosta dedicata alle nazionali non ferma la Serie C, pronta a scendere in campo per l’8a giornata della regular season 2023-24. È tempo di scoprire il programma completo del prossimo weekend, tra big match, derby e incroci interessanti: di seguito tutte le info per vedere le partite in diretta Tv e streaming online.

Il programma dell’8a giornata di Serie C: dove vedere le partite in diretta Tv e streaming

Tutto pronto per l’8° turno del campionato di Serie C, che si aprirà nella serata odierna con un tris di gare del girone A: l’Albinoleffe ospiterà la Virtus Verona alle ore 20.45, in contemporanea con Fiorenzuola-Legnago Salus e Novara-Arzignano. Riflettori puntati sulla compagine allenata e gestita da Luigi Fresco, dal 1982 alla guida del club rossoblù.

Nel gruppo B, la capolista Torres va a far visita al Perugia tra le mura dello “Stadio Renato Curi”, mentre il Pescara di Zeman dovrà vedersela con la Vis Pesaro, dopo aver smaltito la delusione per la sconfitta con la matricola Pineto. Da segnalare, inoltre, i rinvii delle partite di Atalanta U23 e Juventus Next Gen, che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Alessandria e Lucchese. Gli impegni dei baby della Dea e della Vecchia Signora hanno impedito la regolare disputa degli incontri.

Tutte le partite della Serie C 2023-24, come stabilito dagli accordi pattuiti la scorsa estate, saranno trasmesse in diretta Tv sui canali Sky Calcio e live in streaming online su NOW Tv, piattaforma streaming di proprietà di Sky diventata persino title sponsor della Lega Pro. Accordo valido fino al 2025. Servizio attivo anche su Sky Go, applicazione accessibile tramite pc e facilmente scaricabile su smartphone e tablet.

Diretta Tv in chiaro su Rai Sport per quanto concerne Potenza-Turris, uno dei Monday Night del girone C. Il match sarà visibile in streaming gratis online su RaiPlay, portale ufficiale della televisione di Stato.

Il programma dell’8a giornata del girone A:

Albinoleffe-V. Verona Venerdì ore 20.45

Fiorenzuola-Legnago Salus

Novara-Arzignano V.

Pergolettese-Trento Sabato ore 14.00

Pro Patria-Mantova

Triestina-Lumezzane

Pro Sesto-Padova Sabato ore 16.15

Giana Erminio-Pro Vercelli Domenica ore 14.00

Vicenza-Renate Domenica ore 16.15

Alessandria-Atalanta U23 RINV.

Il programma dell’8a giornata del girone B:

Entella-Gubbio Domenica ore 14.00

Perugia-Torres

Carrarese-Ancona Domenica ore 16.15

Recanatese-Arezzo

Cesena-Sestri Levante Domenica ore 18.30

SPAL-Fermana

Pescara-Vis Pesaro Lunedì ore 20.45

Pontedera-Rimini

Lucchese-Juventus Next Gen RINV.

Il programma dell’8a giornata del girone C:

Monterosi T.-A. Cerignola Sabato ore 14.00

Foggia-Brindisi Sabato ore 16.15

Messina-Giugliano Domenica ore 14.00

Benevento-Picerno

Juve Stabia-Catania

Latina-Monopoli Domenica ore 16.15

Taranto-Crotone

V. Francavilla-Sorrento

Potenza-Turris Lunedì ore 20.30 (Diretta Rai Sport)

Casertana-Avellino Lunedì ore 20.45

Serie C, i big match del prossimo weekend

Tanti i big match in questo fine settimana di calcio in Lega Pro. Nel girone A, riflettori accesi sulle prestazioni di Padova, Mantova e Vicenza: biancoscudati in casa della Pro Sesto per confermarsi, mentre i virgiliani giocheranno contro una Pro Patria in cerca di punti salvezza. Il Lane, invece, scenderà in campo domenica alle 16.15 al “Menti” contro il Renate.

Incroci molto interessanti nel raggruppamento centrale, con Entella-Gubbio e Perugia-Torres che si prendono inevitabilmente la scena, considerando ambizioni e classifica. Sardi imbattuti in campionato, con 7 vittorie in 7 partite, mentre l’undici di Chiavari è chiamato a dare continuità dopo aver centrato il primo successo stagionale.

Nel gruppo C, Benevento-Picerno e Juve Stabia-Catania sono senza dubbio le sfide più affascinanti: sanniti in emergenza contro i lucani, trascinati da un super Jacopo Murano, capocannoniere del girone con 6 gol. Le Vespe, in vetta alla graduatoria con 15 punti, saranno di fronte ad un Catania in cerca di identità.

Derby nel girone C di Serie C: occhi su Foggia-Brindisi e Casertana-Avellino

Grande attesa nel girone C per derby come Foggia-Brindisi e Casertana-Avellino: sabato alle ore 16.15 appuntamento allo “Stadio Pino Zaccheria”, con i satanelli che sfideranno una squadra in netta ripresa dopo un inizio complicato. I ragazzi di Ciro Danucci, infatti, hanno ottenuto un punto importante contro la capolista Juve Stabia, confermando i passi avanti dell’ultimo periodo. I rossoneri, invece, vengono dal pirotecnico 2-2 di Monopoli e sono intenzionati a ritrovare subito una vittoria.

Lunedì alle ore 20.45, l’Avellino di Michele Pazienza sarà di scena al “Pinto” di Caserta, con l’obiettivo di ripetere la prova di pochi giorni fa contro il Potenza di Alberto Colombo, poi esonerato all’indomani della disfatta del “Partenio-Lombardi”. I Falchetti, dal canto loro, giocano al ritmo di tre partite in sette giorni dal 17 settembre e continueranno a farlo fino al prossimo 29 ottobre. 8 punti all’attivo per la truppa di Cangelosi, reduce dall’1-1 di Messina nel recupero della 2a giornata.