Serie C: Catanzaro inarrestabile, cade la Reggiana

20-10-2022 09:29

Turno infrasettimanale non avaro di sorprese per la Serie C, che nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre ha mandato in archivio la 9ª giornata.

Nel girone B cadono in casa entrambe le capolista, ma sia il Fiorenzuola che la Reggiana riescono a conservare la testa della classifica: la formazione di Tabbiani interrompe la serie di cinque successi consecutivi venendo sconfitta al Pavesi dal Gubbio, a segno con l’esperto Jerry Mbakogu. La squadra di Diana invece scivola nel gran derby contro il Cesena, che passa al Città del Tricolore grazie a un rigore di Corazza.

Il Rimini però non ne approfitta e lo 0-0 di Siena consente alla formazione di Gaburro solo di portarsi a 17 punti, a -1 dal duo di testa in una classifica cortissima che vede le prime 10 squadre raccolte in quattro punti: al terzo posto con il Rimini c’è lo stesso Gubbio e l’Entella, alla terza vittoria consecutiva. Il Cesena si fa sotto a quota 15.

Nel girone A cade il Sangiuliano che, sconfitto 3-1 dalla Feralpisalò, cede il primato solitario al Renate: terzo successo di fila per la formazione di Dossena, che sale a quota 18 vincendo 3-2 (doppietta di Sorrentino) in casa di un Piacenza in crisi nera e sempre ultimo con appena tre punti. Alle spalle del Sangiuliano vincono tutte: Padova (2-0 ad una Triestina in caduta libera nonostante il cambio di allenatore) e Lecco seconde a -1 dal Renate, ok anche Arzignano, oltre alla Feralpi. Terzo ko di fila per il Novara.

Martedì era sceso in campo il girone C, dove le prime viaggiano su altri ritmi: ottava vittoria in nove partite per il Catanzaro che vince 1-0 a Monopoli grazie al solito Vandeputte e sale a quota 25, con già otto punti di vantaggio sulla quarta, il Latina.

Regge il passo solo il Crotone: la squadra di Lerda, seconda a -3 dopo il 3-0 al Francavilla che fa dimenticare la sconfitta di Foggia, stacca il Pescara, bloccato sull’1-1 in trasferta dal Giugliano.