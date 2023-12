Serie C, crisi per la Juventus, l’Atalanta torna a vincere, tris Juve Stabia: cosa è successo ieri

Mantova e Juve Stabia al comando dei rispettivi tornei, la Dea-baby torna a vincere mentre i bianconeri U.23 di Brambilla continuano a perdere colpi

17-12-2023 09:15

Giornalista pubblicista. Per Virgilio Sport scrive principalmente di calcio italiano, che non esita a definire ancora "il più bello del mondo" alla faccia dell'esterofilia imperante. E' talmente appassionato di stadi che li ha scelti come argomento per la sua tesi di laurea

Andiamo a ripercorrere tutto quello che è accaduto ieri in Serie C in tutti e tre i gironi che compongono il torneo. Non sono mancate le sorprese nella 18a giornata del terzo campionato nazionale in ordine gerarchico. Non è però ormai una novità il ko della Juventus di Brambilla, abbattuta dalla Fermana. Decisamente meglio è andata all’Atalanta che è tornata al successo. La Juve Stabia è andata in scioltezza, mentre possiamo definire il Mantova già “campione d’inverno”.

Girone A: vola il Mantova, l’Atalanta c’è

Partiamo proprio dal Girone A, dominato da un Mantova che ha battuto di misura il Lumezzane con il più classico dei gol dell’ex firmato su rigore da Galuppini. I lombardi si sono portati così a +7 dal Padova (che ha una partita in meno). 1-0 pure per l’Atalanta che capitalizza al massimo la rete di Cissé per mandare al tappeto una Pro Sesto al quarto ko di fila. Si avvicina in zona playoff il Giana col 2-1 sul Renate, mentre l’Albinoleffe si coccola Salvatore Longo per il suo sigillo da 3 punti contro la Pergolettese.

Girone B: Juve tradita da un ex. Entella ferma Rimini

Il Rimini è battibile. Lo ha sentenziato l’Entella che ha interrotto il ciclo di 9 risultati utili consecutivi registrato dagli emiliani. Il match di Chiavari è terminato 2-0 per i liguri con Tascone e Tomaselli marcatori. La Spal si conferma abbonata ai pareggi col quarto di fila che è l’1-1 col Pineto: prima Rabbi per i biancazzurri, poi Volpicelli a rimettere le cose a posto per gli abruzzesi. La Juventus è nei guai: anche lo scontro salvezza contro la Fermana è andato male. Bianconeri in vantaggio con Guerra ma ribaltati da Santi e dall’ex Giandonato.

Girone C: avviso della Juve Stabia al Picerno

Scendiamo così al Girone C dove al comando della classifica c’è sempre più la Juve Stabia. 3-0 dei campani al Francavilla e momentaneo +6 sul Picerno impegnato oggi a Brindisi. Piscopo, Candellone e Folino le firme dei marcatori gialloblù. Potenza e Messina si accontentano di un pari a reti bianche con i lucani che arrivano così a quota 6 partite senza vittorie. L’esonero di Lerda, con l’approdo provvisorio in panchina di De Giorgio, non ha arrecato i benefici sperati ai rossoblù. Tutto sommato, invece, punto accettabile per il team guidato da Modica.