Serie C: Pescara ad Ancona senza Zeman, riflettori su Avellino-Taranto

Tutto pronto per la diciottesima giornata di Serie C che parte già oggi. Tante le sfide interessanti, con il big match tra Cesena e Torres in evidenza

16-12-2023 12:14

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

La Serie C entra nel vivo con match interessanti ed importanti per gli obiettivi stagionali. Le luci puntano sul big match di giornata tra il Cesena e la Torres, le due Regine del girone B. Match interessante anche tra l’Avellino e il Taranto, con i biancoverdi che hanno ritrovato la vittoria nel derby contro il Benevento.

Sfida al vertice tra Cesena-Torres, Picerno punta la vetta

Tante le sfide delicate nella prossima giornata di Serie C. Nel girone B si affronteranno Cesena e Torres per contendersi il primo posto in classifica, in un gruppo al momento dominato da queste due squadre. Il Pescara potrebbe cercare di accorciare le distanze con una vittoria senza l’Ancona: gli abruzzesi però scenderanno in campo senza Zeman, ricoverato in ospedale per una breve ischemia transitoria. Riflettori puntati anche su Avellino-Taranto, una partita da ex per Eziolino Capuano. A seguire tutte le sfide di domenica 17 dicembre.

Serie C, 18ª giornata: le sfide della domenica

Domenica 17 dicembre: programma e palinsesto

GIRONE A

Ore 14:00 Novara-Triestina – Diretta tv su Sky Sport Max (205) e Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 14:00 Trento-L.R. Vicenza – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16:15 Alessandria-Legnago Salus – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky G

Ore 18:30 Arzignano-Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20:45 Padova-Fiorenzuola – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20:45 Virtus Verona-Pro Patria – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

GIRONE B

Ore 14:00 Cesena-Torres – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 14:00 Olbia-Pontedera – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16:15 Vis Pesaro-Sestri Levante – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18:30 Gubbio-Recanatese – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20:45 Ancona-Pescara – Diretta tv su Sky Sport 251, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20:45 Carrarese-Lucchese – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

GIRONE C

Ore 18:30 Avellino-Taranto – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18:30 Monopoli-Crotone – Diretta tv su Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 18:30 Monterosi Tuscia-Turris – Diretta tv su Sky Sport 253, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20:45 Brindisi-Picerno – Diretta tv su Sky Sport 255, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Dove vedere la Serie C in tv e streaming

