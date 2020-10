Serie C, Foggia nel caos

Far saltare due allenatori prima ancora di debuttare in campionato. Questo il singolare destino del Foggia, che non trova pace neppure dopo il ripescaggio in Serie C, concretizzatosi grazie alla penalizzazione del Bitonto che aveva chiuso al primo posto il girone H della Serie D 2019-2020 proprio davanti ai rossoneri.

Dopo il rinvio delle prime due giornate di campionato per il Foggia è quasi arrivato il momento dell’esordio, domenica in casa contro il Potenza, ma la panchina dei Satanelli è ormai una vera polveriera.

Consumatosi il divorzio da Eziolino Capuano, si è consumato lo strappo anche con il suo sostituto Vincenzo Maiuri.

Come rivelato da Antenna Sud, infatti, Maiuri non si è presentato, insieme al suo staff, alla seduta pomeridiana di allenamento nella giornata di giovedì, facendo poi ritorno a Taranto.

Alla base della decisione incomprensioni con la società, dovute alla conduzione del mercato.

Vano il tentativo di mediazione della società, ora costretta a trovare un altro allenatore prima dell’esordio in campionato.

OMNISPORT | 08-10-2020 23:30