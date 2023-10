Serie C, fuga Mantova, Novara salvo al 94’, vince l’Atalanta: cosa è successo ieri

Nel Girone A succede di tutto. Le prime della classe non si fermano e rilanciano. Anche i bergamaschi di Modesto sembrano aver preso la strada giusta

29-10-2023 10:03

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Recap di quanto accaduto ieri nell’undicesima giornata di Serie C. Protagonista è stato il Girone A dove la capolista Mantova continua il suo eccellente percorso vincendo pure lo scontro diretto con la Virtus Verona. Alle sue spalle, comunque, non molla la Triestina capace di trionfare per la prima volta al Nereo Rocco a spese del Fiorenzuola. Prosegue la striscia di risultati utili dell’Albinoleffe, mentre l’Atalanta è corsara a Lumezzane per il terzo successo consecutivo che la rilancia in posizioni di alta classifica.

Mi manda De Zerbi: il Mantova di Possanzini continua a volare

Davide Possanzini ha fatto la scuola presso Roberto De Zerbi per il quale è stato collaboratore nelle esperienze con Sassuolo e Shakthar. Oggi il fu Re David sta provando a mettersi in proprio alla guida del Mantova con risultati che per ora sono altamente incoraggianti. I lombardi hanno infatti vinto pure il delicato scontro diretto in trasferta contro la Virtus Verona. Le reti sono state segnate da due difensori come Brignani e Suagher, bravi a sfruttare l’abilità sui piazzati del 36enne Salvatore Burrai.

La Triestina torna al Nereo Rocco col sorriso

La Triestina torna al Nereo Rocco dopo l’avvio di stagione al Fontanafredda e lo inaugura come meglio non potrebbe. Con un successo prezioso di misura contro il Fiorenzuola. Di Lescano e Vallocchia le firme dei rossoalabardati, che hanno reso vano il tentativo di Bondioli di rimettere in pista i valdardesi. I muli restano così al secondo posto a tre punti di distanza dalla capolista Mantova. Bene pure la Pro Vercelli che dopo la sconfitta della settimana scorsa riprende il corretto senso di marcia battendo 2-1 in casa la Pro Patria con le reti di Mustacchio e Maggio. Di Stanziani la rete ospite.

Novara al fotofinish. Mazzarani show nella Pergolettese

Renate-Novara 2-2, Trento-Alessandria 1-1 e Giana Erminio-Pro Sesto 1-1. Questo l’elenco delle tre partite che si sono concluse in parità negli anticipi di ieri. Il pari più fortunoso è senza alcun dubbio quello del Novara, giunto al 94esimo dopo un doppio svantaggio. Dopo le reti nella prima frazione di gioco di Sartore e Sorrentino, è arrivata la risposta nella ripresa dei piemontesi con D’Orazio e Scappini.

Sarebbe finita in questa maniera pure Pergolettese-Legnago, se solo Andrea Mazzarani non fosse salito in cattedra con una prestigiosa tripletta e con il gol del definitivo 3-2 segnato su calcio di rigore al 97esimo minuto. L’Albinoleffe passa di corto muso e si gode la quarta partita senza subire neppure un gol. Finisce 1-0 infatti la partita contro l’Arzignano Valchiampo grazie all’autogol di Piana.

La Dea c’è: terzo successo consecutivo e una gara da recuperare

Chiudiamo il giro con l’Atalanta U23 che nelle ultime settimane ha letteralmente svoltato. Contro il Lumezzane i nerazzurri di Francesco Modesto hanno centrato la terza vittoria consecutiva. Pensare che proprio i padroni di casa avevano sbloccato il match con Cannavò: vantaggio illusorio durato lo spazio di pochi minuti per il pronto pareggio degli ospiti realizzato da Di Serio.

A completare la rimonta della Dea ci ha pensato poi Del Lungo. I bergamaschi salgono così a 17 punti e con una partita in meno, da recuperare mercoledì prossimo contro l’Alessandria.