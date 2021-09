Serie C: Gilardino stende Di Natale. In tre a punteggio pieno

Sono rimaste tre le squadre a punteggio pieno nei tre gironi della Serie C dopo tre giornate: Padova e Pro Vercelli nel girone A, il Monopoli nel C.

I biancoscudati hanno dilagato contro il Legnago nell’anticipo, mentre la Pro di Beppe Scienza ha piegato di misura il neopromosso Seregno, che si è visto annullare il pareggio segnato dal portiere in pieno recupero.

I pugliesi di Alberto Colombo si sono invece imposti in rimonta sul Messina e continuano a stupire in un girone che ha visto cadere diverse grandi: ko Palermo, Catania e il Foggia di Zeman. Bene invece il Bari, a -2 dalla vetta in un girone dominato dalle pugliesi con il neopromosso Taranto alla pari della formazione di Mignani.

Nel girone B rallenta il Pescara, fermato in casa dalla Vis Pesaro. Ne approfitta il Siena di Alberto Gilardino, che ha avuto la meglio sulla Carrarese nel derby toscano nonché sfida illustre tra allenatori con quasi 400 gol in A in due, visto che alla guida degli apuani c’è Antonio Di Natale. Delude il Modena: per la squdara di Tesser, favorita per la promozione, tre pareggi in tre partite con un solo gol realizzato.

Girone A

FeralpiSalò-Mantova 1-1

Fiorenzuola-Albinoleffe 0-2

Giana Erminio-Lecco 0-1

Legnago-Padova 0-4

Pergolettese-Pro Sesto 2-1

Pro Patria-Juventus Under 23 1-0

Pro Vercelli-Seregno 1-0

Renate-Virtus Verona 3-1

Sudtirol-Trento 2-0

Triestina-Piacenza lunedì ore 21

Girone B

Cesena-Imolese 0-0

Fermana-Montevarchi 0-1

Grosseto-Ancona 0-0

Modena-Teramo 0-0

Olbia-Viterbese 3-2

Pescara-Vis Pesaro 2-2

Pontedera-Pistoiese 2-0

Reggiana-Gubbio 0-0

Siena-Carrarese 3-0

Virtus Entella-Lucchese 2-0

Girone C

Avellino-Latina 1-1

Catanzaro-Potenza 1-1

Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1

Foggia-Turris 0-2

Monopoli-Messina 2-1

Monterosi-Campobasso 2-3

Paganese-Catania 1-0

Picerno-Bari 0-1

Taranto-Palermo 3-1

Vibonese-Juve Stabia 1-3

OMNISPORT | 13-09-2021 12:23