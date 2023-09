Serie C, Juve Next Gen ko in casa e Zeman corsaro: cosa è successo ieri

Bianconeri ultimi in classifica, adriatici al comando in solitaria in attesa di Torres-Carrarese. Gironi B e C: programma e orari delle partite

20-09-2023 11:16

Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Il girone B ha aperto le danze del primo turno infrasettimanale in Serie C. Nel pomeriggio di oggi 20 settembre scenderanno in campo le squadre del girone A mentre domani 21 settembre sarà la volta dei match validi per la quarta giornata del girone C.

Iniziano a delinearsi le prime gerarchie in classifica. Il campionato è ancora molto lungo ma, al netto delle immancabili sorprese di inizio stagione, c’è anche qualche grande favorita alla promozione diretta, come il Pescara di Zeman, che inizia a lanciare segnali alle dirette concorrenti.

Serie C girone B, Pescara primo in attesa di Torres-Carrarese

È folta la schiera di addetti ai lavori che considera il girone B di Serie C il più competitivo della stagione 2023/2024. Pescara, Carrarese, Lucchese, Torres, Perugia e Gubbio ancora imbattute confermano un equilibrio e una qualità degli organici che appare ben distribuita. Al comando solitario della classifica in attesa di Torres-Carrarese (entrambe a punteggio pieno), in programma alle 18:30, c’è il Pescara di Zeman: quota 10 punti.

Ieri gli adriatici, che sono ripartiti dall’eliminazione ai rigori nella semifinale playoff della scorsa stagione per mano del Foggia, hanno vinto 2-1 in casa del neo-promosso Sestri Levante centrando la seconda vittoria di fila. Una doppietta di De Marco intervallata da un gol di Candiano ha permesso al Delfino di spuntarla imponendo ai liguri una battuta d’arresto dopo il successo nel derby a Chiavari contro la Virtus Entella che è costato la panchina a Volpe, sostituito da Gallo.

Juve Next Gen, terza sconfitta di fila nel girone B di Serie C

Si è staccata, invece, la Lucchese che è salita a quota 8 punti poiché costretta allo 0-0 dal coriaceo Gubbio di Piero Braglia. Pari anche per l’Olbia fuori casa contro l’Arezzo (botta e risposta Guccione-Contini). Poker del Cesena contro l’Ancona: Silvestri, doppietta di Corazza e Cristian Shpendi, marchigiani al tappeto. Fermato sull’1-1 al “Curi” dal Pontedera il Perugia, che ha evitato di capitolare grazie a Matos che ha replicato a Nicastro. Bertini ha, invece, firmato il successo della Spal ad Alessandria contro la Juventus Next Gen (gli estensi hanno una partita in meno). Storico primo successo in Lega Pro del Pineto: Volpicelli all’88’ ha steso il Rimini. Da Pozzo e Iervolino (nipote del presidente della Salernitana) hanno, infine, acuito la crisi dell’Entella, grande delusione al pronti, via dell’annata agonistica.

Serie C girone A, programma e orari della quarta giornata

Oggi 20 settembre tocca al girone A. Il programma della quarta giornata:

Albinoleffe-Pro Patria (ore 18:30)

Arzignano-Alessandria (ore 18:30)

Lumezzane-Fiorenzuola (ore 18:30)

Pro Vercelli-Pro Sesto (ore 18:30)

Trento-Legnago Salus (ore 18:30)

Giana Erminio-Mantova ore 20:45)

Padova-Novara ore 20:45)

Renate-Atalanta U23 ore 20:45)

Virtus Verona-Vicenza (ore 20:45)

Serie C girone C, programma e orari della quarta giornata

Domani 21 settembre si gioca nel girone C. Il programma della quarta giornata: