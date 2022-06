Serie C, giudice sportivo playoff: Padova senza Ajeti, Palermo senza Damiani

06-06-2022 14:47

La finale di andata dei playoff di Serie C è stata archiviata, con il successo esterno del Palermo che ha battuto il Padova per 1-0 proprio all’Euganeo, in terra veneta. Di seguito le decisioni del giudice sportivo, in attesa che domenica si giochi il confronto di ritorno nel capoluogo siciliano.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

AJETI ARLIND (PADOVA)

DAMIANI SAMUELE (PALERMO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIRON MAXIME FRANCOIS (PALERMO)

In più, il Giudice Sportivo ha comminato anche una multa al Palermo di 1500 euro a causa di un paio di petardi lanciati sul terreno di gioco dai sostenitori rosa-nero.