Serie C: Harakiri Avellino, il Sorrento in 10 per oltre un’ora vince al Partenio

I Lupi di Michele Pazienza perdono una grande occasione, consegnando i tre punti alla squadra di Vincenzo Maiuri. Rinviata per nebbia Atalanta U23-Renate

30-01-2024 11:31

Va ufficialmente in archivio la 23a giornata della regular season di Lega Pro, con il Monday Night del “Partenio-Lombardi” che ha regalato l’ennesimo risultato a sorpresa di questo turno. Colpaccio del Sorrento di Vincenzo Maiuri, che supera di misura l’Avellino di Michele Pazienza, pur avendo giocato più di 70 minuti in inferiorità numerica. Allunga così la capolista Juve Stabia nel girone C, mentre nel gruppo B è stata rinviata per nebbia Atalanta U23-Renate.

Avellino, occasione sprecata: vince il Sorrento

Occasione persa per l’Avellino di Michele Pazienza, che cade al “Partenio-Lombardi” contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri, bravo a tenere botta nonostante l’uomo in meno. Al 20′, infatti, l’espulsione di Blondett, per fallo da ultimo uomo su Varela, ha rischiato di porre fine alle speranze dei costieri, costretti ad una partita esclusivamente difensiva.

Paradossalmente, la superiorità numerica ha anestetizzato la squadra di casa, a secco di vittorie tra le mura amiche dallo scorso 25 ottobre. Nella prima frazione, attento Del Sorbo su Sgarbi, Varela e un tentativo di Cionek, con i Lupi alla disperata ricerca del gol del vantaggio. Nella ripresa, regna una sorta di apatia, con l’Avellino che non beneficia dei cambi di Pazienza e finisce per infrangersi sul muro organizzato dal trainer rossonero.

Nel finale, arriva la beffa per gli irpini: al 72′, imbucata di Vitale, sponda per il solito Ravasio, che disegna un sinistro a giro imparabile per il povero Ghidotti. Quinta marcatura consecutiva per il centravanti sorrentino, “Partenio-Lombardi” gelato a 18 minuti dal 90′ e crollo emotivo dei biancoverdi. Nel recupero, Gori si divora la chance del possibile 1-1, ma risulterà una delle poche occasioni del secondo tempo dei padroni di casa, fermi a quota 41, di nuovo a -7 dalla capolista Juve Stabia. Alle spalle il “trenino” delle dirette concorrenti, guidato dal Benevento di Gaetano Auteri.

Perinetti: “Mi rimprovero una cosa”, tifosi furiosi

Dopo la brutta sconfitta interna con il Sorrento, sui canali social dell’US Avellino è partita la consueta caccia al colpevole. Feroci le critiche rivolte a Michele Pazienza, finora difeso da gran parte della piazza, complici le straordinarie vittorie in trasferta delle ultime settimane. Il rendimento casalingo, però, sta annullando l’entusiasmo accumulato nel recente passato.

Dal mercato, sono arrivati sei volti nuovi, con gli acquisti di D’Ausilio e Rocca che saranno ufficializzati in giornata. Giorgio Perinetti, responsabile dell’area tecnica biancoverde, è intervenuto nel dopo gara di Avellino-Sorrento, assumendosi le sue responsabilità in un momento molto delicato: “Siamo ricaduti nell’emotività, nella poca lucidità, nel timore, perdendo lucidità e coraggio proprio nel momento in cui il Sorrento è rimasto in dieci uomini. E mi rimprovero di non essere stato più chiaro, più attento, in settimana. Mi assumo tutte le responsabilità, perché non sono stato bravo ad aiutare la squadra”.

Rinviata Atalanta U23-Renate: quando si recupera

Non si è giocata la sfida Atalanta U23-Renate, rinviata a data da destinarsi per la fitta nebbia che ha avvolto lo “Stadio Comunale” di Caravaggio, in provincia di Bergamo. La Lega Pro, con la collaborazione delle due società, sta valutando la possibilità di recuperare la partita nel corso della prossima settimana, quando andrà in scena anche Picerno-Catania, rinviata per neve dieci giorni fa.

La gara del “Curcio” si recupererà il 6 febbraio alle ore 14, ecco perché non è escluso che il confronto tra Atalanta U23 e Renate possa giocarsi tra il 6 e il 7 dello stesso mese. I nerazzurri avranno così un jolly importante, utile per accorciare sulla Triestina di Attilio Tesser: 37 punti all’attivo, tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque apparizioni per i bergamaschi, che si confermano una delle sorprese più liete del girone A. Renate, invece, che naviga a centro classifica, con 29 punti e il sogno playoff nel cassetto.